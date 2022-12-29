مديرية التجارة الداخلية باللاذقية تنظم مخالفة تموينية بحق مخبز

اللاذقية-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية مخالفة تموينية بحق مخبز الجنديرية لنقص وزن ربطة الخبز وتجميع بطاقات إلكترونية ومخالفة التعليمات الإدارية بقيامه بالعمل أيام السبت والاثنين والأربعاء فقط.

وذكر مدير التجارة الداخلية المهندس أحمد زاهر في تصريح لمراسل سانا أن شكاوى من المواطنين وردت بحق مخبز الجنديرية، حيث قامت المديرية بمراقبة عمله ومتابعته وتبينت صحة الشكوى المقدمة، لافتاً إلى أن المخبز يقوم بيوم العمل بعجن وخبز مخصصات يومين وتوزيع مخصصات أيام الأحد والثلاثاء والخميس التي تم عجنها، وإنتاجها قبل 24 ساعة.

وبين زاهر أنه تم ضبط المخبز وهو يقوم بإنتاج خبز معد للبيع بوزن 575 للربطة الواحدة وتجميع 382 بطاقة إلكترونية بقصد الاتجار بالمواد التي تحتويها، حيث تم تنظيم الضبط التمويني بحق المخالف القائم بالعمل وإحالته إلى القضاء المختص.

علاء إبراهيم

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