الدفاع الصينية: التدريبات البحرية مع روسيا أظهرت عزم البلدين على الحفاظ على الاستقرار العالمي

بكين-سانا

أكدت وزارة الدفاع الصينية اليوم أن التدريبات البحرية المشتركة التي جرت تحت شعار “التفاعل البحري 2022” أظهرت تصميم روسيا والصين على الحفاظ على السلام والاستقرار عالمياً وإقليمياً.

ونقلت وكالة تاس عن المتحدث باسم الوزارة تان كيفيه قوله في إفادة صحفية اليوم: “أظهرت القوات البحرية في البلدين التصميم والقدرة على تعزيز الاستجابة المشتركة لتهديدات الأمن البحري والحفاظ على السلام والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي”.

وشدد المتحدث على أن التدريبات “عززت التعاون الاستراتيجي الشامل بين الصين وروسيا في العصر الحالي”.

وجرت التدريبات البحرية الروسية الصينية “التفاعل البحري” في الفترة من الـ21 إلى الـ27 من كانون الاول الجاري في بحر الصين الشرقي.

وفي وقت سابق قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: إن التدريبات البحرية والجوية الروسية الصينية المشتركة هي رد طبيعي على الحشود الأمريكية في المنطقة.

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