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نقل درعا تنجز 80 ألف معاملة خلال عام 2022 بإيرادات 4.3 مليارات ليرة

2022-12-29

درعا-سانا

أنجزت مديرية النقل في محافظة درعا خلال العام الحالي 80 ألف معاملة بلغت إيراداتها المحصلة 4.3 مليارات ليرة سورية.

وذكر مدير النقل المهندس مهيب الرفاعي في تصريح لمراسل سانا أن المعاملات المنجزة وفق برنامج الربط الإلكتروني تنوعت بين معاملات لصالح محافظة درعا وبلغ عددها 80 ألف معاملة، وأخرى للمحافظات السورية وبلغ عددها 76 ألف معاملة وشملت تجديد ترخيص أو نقل قيد أو نقل ملكية وغيرها، مبيناً أن عدد الدراجات النارية المسجلة في درعا بالعام 2022 بلغ 2181 دراجة.

ووفق الرفاعي فإن المديرية تقدم خدماتها للمواطنين في مقرها الرئيسي إضافة إلى الدوائر الفرعية في إزرع والصنمين.

ويبلغ عدد المركبات المسجلة في نقل درعا 11120 مركبة.

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