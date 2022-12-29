طقس اليوم.. أجواء باردة ليلاً وفرصة لأمطار خفيفة فوق المنطقة الساحلية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام في أغلب المناطق، والفرصة مهيأة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق المنطقة الساحلية، ويكون الجو بارداً ليلاً ،محذرة من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في أغلب المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غداً حول معدلاتها أو أدنى بقليل، ويستمر الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، ويكون بارداً ليلاً ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية، وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …..