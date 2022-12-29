بوتين يبحث هاتفياً مع نظيره الكوبي آفاق التعاون الثنائي

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل التعاون الثنائي بين البلدين.

وقالت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية في بيان: “تبادل الرئيسان وجهات النظر حول قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الثنائي، وتم التعبير عن الرغبة المتبادلة بمزيد من التعزيز الشامل للشراكة الاستراتيجية الروسية الكوبية، وتكثيف الاتصالات على مختلف المستويات”.

وأضاف البيان: “تم التأكيد مجدداً على الاستعداد للتنفيذ المتسق للاتفاقات التي تم التوصل إليها بعد زيارة رئيس كوبا لروسيا في الفترة من الـ 19 إلى الـ 22 من تشرين الثاني الماضي، مع مراعاة مقترحات ورغبات الجانب الكوبي”، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على الاهتمام الخاص للمشاريع المشتركة ذات المنفعة المتبادلة في الطاقة والصناعة والمجالات الأخرى.

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