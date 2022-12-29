ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما يترقب المتعاملون مؤشرات جديدة على خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي بخصوص رفع أسعار الفائدة.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1807.57 دولارات للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1814.30 دولاراً.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.57 دولاراً، وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1010.67 دولارات، وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1786.97 دولاراً.

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