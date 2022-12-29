عبد اللهيان: إذا لم تكف واشنطن عن نفاقها فسنغلق نافذة المفاوضات حول الاتفاق النووي معها

مسقط-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن نافذة التفاوض المفتوحة اليوم من جانب طهران لإحياء الاتفاق النووي لن تبقى مفتوحة غداً، ولا سيما إذا لم تكف الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها عن النفاق.

وخلال زيارته لسلطنة عمان شدد عبد اللهيان على أن السلطنة تعد الوسيط الرئيس منذ بداية المفاوضات، مشيراً إلى أن اجتماعه الأخير بمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أفضى إلى اتخاذ الخطوات النهائية للاتفاق النووي.

وفي وقتٍ سابق اليوم نفت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني نية طهران تقديم أي تنازلات في المفاوضات النووية مشيرةً إلى أن تصورات الأوروبيين للمفاوضات النووية غير دقيقة.

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