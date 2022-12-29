إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شمال الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتدت على الفلسطينيين في بلدة بيت أمر ومخيم العروب بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى الى إصابة شاب برصاصة اخترقت صدره وخرجت من ظهره، ووصفت حالته بالخطرة إضافة إلى إصابة عدد آخر بحالات اختناق.

وأصيبت في وقت سابق اليوم فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جبع جنوب مدينة جنين في الضفة الغربية.

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