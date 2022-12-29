نحو 4 آلاف فلاح يستفيدون من منحة البذار والسماد بدرعا

درعا- سانا

استفاد نحو 4 آلاف فلاح ضمن 17 منطقة من منحة البذار والسماد التي وزعها فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا.

رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور أحمد المسالمة ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المنحة تقدم لفلاحي درعا للعام الخامس على التوالي بواقع 200 كيلوغرام قمح و150 كيلوغرام سماد للحصة الواحدة، مبيناً أن الهدف من المنحة المساهمة في زيادة دخل المزارعين ودعم سبل عيشهم.

وأضاف: إن المنحة التي استهدفت الفلاحين ضمن مناطق الجيزة والمسيفرة وأم ولد والكرك الشرقي ومعربة والسهوة وصماد وبصرى الشام والصنمين ونوى والناصرية وجاسم وإنخل والحارة وديرالعدس وكفرشمس ودرعا البلد تقدم بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبالتنسيق مع مديرية الزراعة.

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