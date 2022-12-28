استشهاد أربعة مدنيين بانفجار لغم من مخلفات الإرهاب بريف حماة

حماة-سانا

استشهد أربعة مدنيين جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي تنظيم (داعش) شرق سلمية بريف حماة.

وذكر مصدر في شرطة حماة لمراسل سانا أن لغماً أرضياً من مخلفات الإرهابيين انفجر اليوم في الأراضي الزراعية في منطقة تل سلمة بريف سلمية الشرقي ما أدى الى استشهاد أربعة مدنيين.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل دحرها من المناطق التي كانت تنتشر فيها على يد الجيش العربي السوري إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في الأراضي الزراعية، وفي الأحياء السكنية لإيقاع أكبر قدر ممكن من الأضرار بالأهالي والممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency