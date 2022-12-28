وزراء دفاع سورية وروسيا وتركيا يبحثون بموسكو جهود محاربة الإرهاب والأوضاع بسورية ومسألة اللاجئين

موسكو-سانا

عقدت اليوم في موسكو جلسة محادثات ثلاثية بين وزراء دفاع سورية وروسيا وتركيا، تم فيها بحث جهود محاربة الإرهاب والأوضاع في سورية ومسألة اللاجئين، وفق ما أفاد مراسل سانا في موسكو.

وذكر المراسل أن الوزراء الثلاثة أكدوا على ضرورة وأهمية استمرار الحوار المشترك من أجل استقرار الوضع في سورية والمنطقة.

ونقل المراسل عن بيان لوزارة الدفاع الروسية أنه في الـ 28 من كانون الأول انعقدت في موسكو محادثات ثلاثية بين وزراء دفاع كل من روسيا الاتحادية وسورية وتركيا، جرى خلالها مناقشة الأوضاع في سورية ومسألة اللاجئين والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سورية.

وأشار الوزراء عقب الاجتماع وفق البيان إلى الطبيعة البناءة للحوار وأكدوا على ضرورة استمراره من أجل زيادة استقرار الوضع في سورية والمنطقة ككل.

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