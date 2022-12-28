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مستوطنون يعتدون على فلسطينيين جنوب الخليل ويستولون على أراض في الأغوار الشمالية

2022-12-28

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون اسرائيليون اليوم على فلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن عدداً من المستوطنين اقتحموا منطقة لصيفر بمسافر يطا تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، واعتدوا على فلسطينيين ومنعوهم من زراعة أرضهم ثم أتلفوا البذور المخصصة للزراعة.

إلى ذلك استولى مستوطنون على مساحات من أراضي الفلسطينيين غرب خلة مكحول في الأغوار الشمالية، وقاموا بتسييجها.

واستولى مستوطنون في وقت سابق اليوم على مساحات من أراضي الفلسطينيين في منطقة خربة سمرة بالأغوار الشمالية.

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