نادي الأسير يحذر من تدهور الوضع الصحي للأسيرين موسى صوفان ومحمد عادل داود في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

حذر نادي الأسير الفلسطيني من تدهور الحالة الصحية للأسيرين الفلسطينيين موسى صوفان ومحمد عادل داود في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد المتواصلة بحق الأسرى.

وأوضح نادي الأسير في بيان له اليوم نقلته وكالة وفا أن صوفان 47عاماً من مدينة طولكرم بالضفة الغربية مصاب بالسرطان في الرئة، وحالته الصحية تتفاقم سوءاً جراء المماطلة ورفض الاحتلال تقديم العلاج واستمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد، لافتاً إلى أن صوفان يعاني سعالاً شديداً مستمراً وفقدان القدرة على النوم.

وبين النادي ان الأسير داود 61 عاماً من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية وهو من عمداء الأسرى ومعتقل منذ 35 عاماً يعاني تدهوراً حاداً في وضعه الصحي الذي بات يتطلب استئصال جزء جديد من الأمعاء بعد أوجاع شديدة في البطن وعمليات سابقة، ويعتمد منذ سنوات على تناول السوائل فقط.

وأكد نادي الأسير أن جريمة الإهمال الطبي المتعمد التي يتبعها الاحتلال بحق الأسرى هي جزء من سلسلة طويلة من جرائمه المتواصلة بحقهم عبر القتل والإعدام والتنكيل والقمع والتعذيب الجسدي والنفسي والعزل الانفرادي، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنهم فوراً.

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