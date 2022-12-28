خلال 2022.. تخصيص أكثر من 500 مسكن بمشاريع السكن البديل بدمشق وتنفيذ مجموعة من المشاريع الخدمية

دمشق-سانا

ركزت وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال عام 2022 في أعمالها على الخطط والسياسات والبرامج والمشاريع والمبادرات التي تساعد في تطوير قطاع البناء والإنشاءات والتشييدات وتخصيص عدد من المساكن، كما عملت على تدعيم المراكز الإنتاجية بالآلات والمعدات والأدوات وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية المهنية والفنية.

المؤسسة العامة للإسكان:

– تخصيص 522 مسكناً للمكتتبين على مشروع السكن البديل في محافظة دمشق، ضمن المنطقة التنظيمية الثانية (الباسيليا سيتي و1482 مسكناً في مشروع السكن العمالي في عدد من المحافظات، وتم تخصيص 70 مقسماً في ضاحية الأمل بحماة والبالغ عددها 162 مقسماً).

– ستقوم المؤسسة مطلع عام 2023 بتخصيص 6550 مسكناً، منها 1483 مسكناً عمالياً، و5067 مسكناً خاصاً بالبرامج الإسكانية الأخرى (شبابي – عمالي- ادخار) بعدد من المحافظات.

– وبما يخص مراكز خدمة المواطن التابعة للمؤسسة تمت إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها لـ 36 خدمة، منها 7 خدمات جديدة تم إدراجها حديثاً، كما تم افتتاح فرع لمركز خدمة المواطن في ضاحية قدسيا.

مراكز التدريب المهني:

– أكثر من 230 شخصاً تخرج من دورات مراكز التدريب بعدد من المحافظات، وتم فرز 47 متدرباً.

– الانتهاء من تأهيل مبنى مركز التدريب المهني في دمشق – جوبر.

– افتتاح مركز التدريب المهني بحلب، وإقامة دورة تدريبية فيه برؤية جديدة ومناهج محدثة.

الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري:

تابعت الهيئة العمل على تأسيس شركات تطوير عقاري، حيث بلغ عدد الشركات التي حصلت على موافقة ترخيص أولية 9 شركات، و73 شركة حصلت على موافقة ترخيص نهائي، ووصل عدد مناطق التطوير العقاري المحدثة في مختلف المحافظات إلى 26 منطقة تطوير عقاري و8 مناطق قيد الدراسة و2 قيد الإحداث، في حين تم الإعلان عن تنفيذ 4 مناطق محدثة.

الشركة العامة للبناء والتعمير:

إعادة تأهيل وصيانة مبنى معهد المراقبين الفنيين بجوبر وسكن الشباب في اللاذقية ومبنى مديرية الخدمات الفنية ومبنى مديرية الاتصالات اللاسلكية في اللاذقية وإعمال مسار التفريعة السككية ضمن مشروع تفريعة نقل الحصويات من مقالع الإحضارات في حسيا، وصيانة المخبر المركزي في المشفى الوطني في حمص ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في مصياف بمحافظة حماة.

ونفذت الشركة 105 بالمئة من خطتها الإنتاجية بقيمة 106.954 مليارات ليرة سورية، كما نفذت خطتها الاستثمارية بنسبة 100 بالمئة.

الشركة العامة للدراسات الهندسية:

– تطبيق مفاهيم إدارة المشاريع (بي إم بي) على معظم المشاريع وتتبعها، وإنشاء مكتب البيانات المكانية، وتوطين بيئة العمل بتقنية (بي إي إم) نمذجة معلومات البناء ومتابعة تنفيذ الدورات التدريبية التخصصية في كل المجالات الهندسية في مركز التدريب والتأهيل الخاص بالشركة.

الشركة العامة للمشاريع المائية:

أهم المشاريع التي أنجزتها الشركة لهذا العام مشروع إرواء بلدة خناصر وأربع قرى في منطقة السين جب غبشة بريف حلب، ومحطة معالجة أبو حوري بريف حمص، ومشروع شبكة مياه عدرا العمالية بريف دمشق، ومحطة معالجة بعمرة بريف طرطوس.

الشركة العامة للطرق والجسور:

صيانة أوتوستراد دمشق _ درعا وإعادة تأهيل المدرج الطويل مع الملحق في مطار دمشق الدولي وصيانة طريق حمص الفوسفات.

الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات:

– أنجزت الشركة تمديد خط 230 كيلوفولط حسياء يبرود، وخط 20 كيلوفولط بخان شيخون، وخط 400 كيلوفولط حماة شمال حمص، وإنارة الملعب البلدي بحماة، وصيانة خط الضخ في المناجم، وتركيب مركز تحويل هوائي في الآبار، وصيانة الخط الهوائي والسكة الحديدية في مناجم الشرقية وتركيب أبراج لصالح شركة الفرات للنفط.

– وصلت نسبة تنفيذ إنجاز الشركة لخطتها عام 2022 إلى 105 بالمئة بقيمة تجاوزت حتى شهر تشرين الثاني الماضي 13 مليار ليرة سورية.

هيئة التخطيط الإقليمي:

إنجاز مشروع تحديث وتطوير الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والخطة الإقليمية للإقليم الساحلي، إضافة إلى تحديث خارطة السكن العشوائي.

مدا علوش

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