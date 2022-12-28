بيسكوف: التدابير المتخذة رداً على وضع سقف لسعر النفط الروسي جاءت نتيجة لمشاورات داخلية روسية

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يتشاور مع مجموعة (أوبك بلس) قبل توقيع مرسوم التدابير المتخذة رداً على إجراءات الدول الغربية بفرض سقف على أسعار النفط الروسي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم: “إنه تم إجراء مشاورات داخلية روسية ودراسة للخبراء الروس قبل فرض هذه التدابير”، لافتاً إلى أنه من حق روسيا السيادي الرد على مثل هذه الإجراءات غير المشروعة والعبثية تماماً.

وأشار بيسكوف إلى أن السلطات الروسية تعمل على تحليل الوضع في حال فرض الغرب سقفاً على أسعار الغاز، ومن السابق لأوانه الحديث عن خطوات أخرى لأن سوق الغاز له تفاصيله الخاصة وبعد اكتمال التحليل سيتم بالفعل صياغة بعض الخطوات الأخرى.

وكان الرئيس بوتين وقع أمس مرسوما رئاسيا يحظر بيع النفط الروسي للدول التي تحدد سقفا على سعره، وتأتي هذه الخطوة رداً على إجراءات الدول الغربية بفرض سقف على أسعار النفط الروسي.

وسيدخل الحظر المفروض على توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا حيز التنفيذ اعتبارا من الـ 1 من شباط القادم حتى الـ 1 من تموز القادم.

من جهة ثانية قال بيسكوف: إنه حتى الآن لا توجد خطة سلام مع أوكرانيا لأن نظام كييف لا يأخذ في الاعتبار حقائق اليوم مع دخول أربع مناطق جديدة إلى روسيا، مضيفاً: “أي خطة لا تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار لا يمكن أن نسميها سلمية”.

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