إعادة الخدمة الهاتفية لحيي تل حجر والناصرة في مدينة الحسكة

الحسكة-سانا

أعاد فرع المؤسسة السورية للاتصالات في الحسكة الخدمة الهاتفية لحيي تل حجر والناصرة في مدينة الحسكة، بعد إصلاح الأعطال الحاصلة جراء سرقة الكوابل في المنطقتين.

وأكد مدير فرع المؤسسة الدكتور جميل بلال في تصريح لمراسل سانا إعادة خطوط الخدمة الهاتفية لحي تل حجر بسعة إجمالية 4000 خط هاتفي و3600 خط في حي الناصرة، بعد إصلاح الكوابل الرئيسية والفرعية التي تعرضت للسرقة، داعياً الأهالي إلى التعاون مع فرع المؤسسة للإبلاغ عن أي حالة عبث تطال غرف التفتيش والمجموعات الهاتفية لضمان استمرار الخدمة الهاتفية.

وبين بلال أن ورشات فرع المؤسسة مستمرة بعمليات إصلاح الخطوط الهاتفية والكابلات التي تعرضت للسرقة في حي الكلاسة كمرحلة أولى ويليها حي النشوة الذي تعرض لسرقة كامل كابلاته.

وخرجت الخدمة الهاتفية في الأحياء المذكورة عن الخدمة منذ سنة جراء أعمال السرقة والتخريب التي طالت الخطوط والكابلات الهاتفية.

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