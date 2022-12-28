SCS-NET
الشريط الإخباري

إعادة الخدمة الهاتفية لحيي تل حجر والناصرة في مدينة الحسكة

2022-12-28

الحسكة-سانا

أعاد فرع المؤسسة السورية للاتصالات في الحسكة الخدمة الهاتفية لحيي تل حجر والناصرة في مدينة الحسكة، بعد إصلاح الأعطال الحاصلة جراء سرقة الكوابل في المنطقتين.

وأكد مدير فرع المؤسسة الدكتور جميل بلال في تصريح لمراسل سانا إعادة خطوط الخدمة الهاتفية لحي تل حجر بسعة إجمالية 4000 خط هاتفي و3600 خط في حي الناصرة، بعد إصلاح الكوابل الرئيسية والفرعية التي تعرضت للسرقة، داعياً الأهالي إلى التعاون مع فرع المؤسسة للإبلاغ عن أي حالة عبث تطال غرف التفتيش والمجموعات الهاتفية لضمان استمرار الخدمة الهاتفية.

وبين بلال أن ورشات فرع المؤسسة مستمرة بعمليات إصلاح الخطوط الهاتفية والكابلات التي تعرضت للسرقة في حي الكلاسة كمرحلة أولى ويليها حي النشوة الذي تعرض لسرقة كامل كابلاته.

وخرجت الخدمة الهاتفية في الأحياء المذكورة عن الخدمة منذ سنة جراء أعمال السرقة والتخريب التي طالت الخطوط والكابلات الهاتفية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

إعادة الخدمة الهاتفية إلى 1500 مشترك بالحسكة

الحسكة-سانا أنهت الورشات الفنية التابعة لفرع الشركة السورية للاتصالات بالحسكة إصلاح الأضرار التي لحقت بالكوابل …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved