هزة أرضية بقوة 5ر5 درجات تضرب جنوب تونغا

سيدني- سانا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5ر5 درجات على مقياس ريختر اليوم جنوب جزر تونغا الواقعة جنوب المحيط الهادئ شرق أستراليا.

وذكر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات وعلى خط العرض 970ر21 درجة جنوبا وخط الطول 491ر174 درجة غربا من دون الحديث عن وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية أو صدور تحذيرات من موجات مد عاتية “تسونامي”.

ويعتبر النشاط الزلزالي شائعا في محيط تونغا التي تمتد على 171 جزيرة، ويبلغ عدد سكانها نحو 100 ألف نسمة.

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