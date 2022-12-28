قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على المزارعين الفلسطينيين بالضفة الغربية

القدس المحتلة- سانا

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم على المزارعين الفلسطينيين في قرية المالح بالضفة الغربية، واعتقلت فلسطينيا في قلقيلية.

وأفادت وكالة وفا بأن قوات الاحتلال اعتدت على المزارعين في القرية الواقعة بمنطقة الأغوار الشمالية وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم واستولت على عدد من آلياتهم.

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال شابا أثناء مروره على أحد حواجزها شرق قلقيلية، فيما أوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها ما عرقل مرورهم.

وكانت قوات الاحتلال اعتدت اليوم على المزارعين الفلسطينيين في بلدتي القرارة وخزاعة جنوب قطاع غزة المحاصر وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم، فيما اعتقلت 23 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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