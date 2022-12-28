وكالة الفضاء الروسية تحقق نجاحاً في إطلاق الصواريخ

موسكو- سانا

أعلنت وكالة الفضاء الروسية “روس كوسموس” أنها حققت نجاحاً بلغ 100 بالمئة خلال السنوات الأربع الماضية في عمليات الإطلاق الفضائية.

ونقلت روسيا اليوم عن الوكالة الروسية قولها إن معدل النجاح السنوي لإطلاق صواريخ النقل بلغ خلال السنوات الأربع الأخيرة 100 بالمئة، وفي الوقت نفسه بلغت قيمة المؤشر المستهدف نجاح عمليات الإطلاق في المتوسط خلال خمس سنوات 99 بالمئة، ما يؤكد أن الوسائل المحلية للإطلاق تضمن نجاح عمليات إطلاق الصواريخ الفضائية على مستوى المعايير العالمية.

واتخذت المؤسسة بهدف تحسين فعالية التحكم بالجودة مجموعة تدابير لتطوير واستخدام المنتجات الرقمية، والإنتاج الخالي من العيوب، ومراقبة النوعية، والحالة التقنية، وموثوقية المنتجات خلال تشغيلها وتطوير نظم التحكم في النشاط والمسؤولية الشخصية للمديرين على جميع المستويات.

يشار إلى أن روس كوسموس نفذت بنجاح 22 عملية إطلاق في عام 2022 من مطارات بايكونور وبليسِتسك وفوستوتشني وكورو الفضائية.

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