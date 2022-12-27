استشهاد شرطي وفقدان الاتصال مع مدير ناحية جراء اعتداء بالأسلحة الرشاشة على دورية بريف درعا الشرقي

درعا-سانا

استشهد شرطي وأصيب اثنان آخران وفقد الاتصال مع مدير ناحية الجيزة من جراء اعتداء مسلحين مجهولين بالأسلحة الرشاشة على دورية شرطية بريف درعا الشرقي.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان عبر حسابها على تلغرام اليوم أن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون ثلاث مركبات أقدموا على إطلاق النار من أسلحة رشاشة على دورية شرطية مؤلفة من مدير ناحية الجيزة، وثلاثة عناصر شرطة على طريق غصم الجيزة بريف درعا الشرقي.

وبينت الوزارة أن العملية أسفرت عن استشهاد أحد عناصر الدورية، وهو الشرطي عامر حميدوش، وإصابة شرطيين آخرين وفقدان الاتصال مع مدير الناحية.

ولفتت الوزارة إلى أنه على الفور توجهت الدوريات من مختلف الوحدات الشرطية في درعا إلى المكان، وتم نقل جثمان الشهيد وإسعاف المصابين إلى مشفى بصرى الشام، والتحقيقات مستمرة والأبحاث جارية للتوصل إلى مدير الناحية وإلقاء القبض على الفاعلين.

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