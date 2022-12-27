SCS-NET

استشهاد شرطي وفقدان الاتصال مع مدير ناحية جراء اعتداء بالأسلحة الرشاشة على دورية بريف درعا الشرقي

2022-12-27

درعا-سانا

استشهد شرطي وأصيب اثنان آخران وفقد الاتصال مع مدير ناحية الجيزة من جراء اعتداء مسلحين مجهولين بالأسلحة الرشاشة على دورية شرطية بريف درعا الشرقي.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان عبر حسابها على تلغرام اليوم أن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون ثلاث مركبات أقدموا على إطلاق النار من أسلحة رشاشة على دورية شرطية مؤلفة من مدير ناحية الجيزة، وثلاثة عناصر شرطة على طريق غصم الجيزة بريف درعا الشرقي.

وبينت الوزارة أن العملية أسفرت عن استشهاد أحد عناصر الدورية، وهو الشرطي عامر حميدوش، وإصابة شرطيين آخرين وفقدان الاتصال مع مدير الناحية.

ولفتت الوزارة إلى أنه على الفور توجهت الدوريات من مختلف الوحدات الشرطية في درعا إلى المكان، وتم نقل جثمان الشهيد وإسعاف المصابين إلى مشفى بصرى الشام، والتحقيقات مستمرة والأبحاث جارية للتوصل إلى مدير الناحية وإلقاء القبض على الفاعلين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

استشهاد عسكريين أحدهما ضابط في اعتداء لميليشيا (قسد) على حاجز للجيش بريف الحسكة

الحسكة-سانا استشهد عسكريان أحدهما ضابط في اعتداء غادر من قبل مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved