مدير صحة حمص: رصد عشرات الحالات المشتبهة خلال الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان

حمص-سانا

كشف مدير صحة حمص الدكتور محمد مسلم الأتاسي عن رصد عشرات الحالات المشتبهة خلال الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان في محافظة حمص، منذ بدايتها في الـ 19 من تشرين الثاني حتى الـ 25 من كانون الأول الجاري.

وبين البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه وفق الدكتور الأتاسي، تم رصد 587 حالة اشتباه بالإصابة في البروستات و176 حالة اشتباه بالإصابة في عنق الرحم و94 حالة اشتباه بالإصابة في الثدي، موضحاً أن الكثير من الحالات تبين أنها سليمة، بينما تحتاج بعض الحالات الأخرى إلى مزيد من الفحوصات لنفي أو تأكيد الإصابة.

وأشار الدكتور الأتاسي إلى أن الكوادر الطبية في مديرية الصحة والمشفى العسكري هي التي تقوم بدراسة العينات الواردة من المراكز المعتمدة وتحديد الحالات المشتبهة، وفي مرحلة لاحقة يقوم كادر من مديرية الصحة بإعلام الحالات المشتبهة ومتابعتها، وترتيب مواعيد لها في المشافي المعتمدة، لاتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة لكل حالة بما يتوافق مع البروتوكول الموحد المعتمد من اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان.

صبا خيربك

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