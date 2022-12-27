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بوتين يوقع مرسوماً يحظر توريد النفط الروسي للدول التي تفرض عليه سقفاً سعرياً

2022-12-27

موسكو-سانا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مرسوماً رئاسياً يحظر بيع النفط الروسي للدول التي تحدد سقفاً على سعره، وتأتي هذه الخطوة رداً على إجراءات الدول الغربية بفرض سقف على أسعار النفط الروسي.

وذكر موقع روسيا اليوم أن المرسوم يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية من روسيا للدول التي تفرض سقفاً سعرياً في العقود.

وسيدخل الحظر المفروض على توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا حيز التنفيذ اعتباراً من الـ 1 من شباط حتى الـ 1 من تموز المقبلين.

وبدأ في الـ 5 من الشهر الجاري سريان مفعول العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، وتوقفت الدول الاوروبية عن قبول النفط الروسي الذى يتم نقله بحراً، كما أعلنت بلدان مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي عن تحديد سقف لسعر النفط الروسي أثناء نقله بحراً على مستوى 60 دولاراً للبرميل وفرض حظر على نقل وتأمين النفط الذى يتجاوز سعره هذا السقف.

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