وفاة 4 أشخاص في معمل للدهان بريف القامشلي

الحسكة-سانا

توفي 4 أشخاص وأصيب آخرون بحروق متعددة، بانفجار معمل لتصنيع الدهانات في محيط قرية ذبانة التي تسيطر عليها ميليشيا (قسد) بريف القامشلي الجنوبي.

وقال مدير الهيئة العامة لمستشفى القامشلي الوطني الدكتور عمر العاكوب بتصريح لمراسلة سانا: إنه تم نقل 4 أشخاص إلى قسم الإسعاف في المستشفى، بينهم امرأة مفارقين الحياة بعد إصابتهم بحروق من الدرجة الثالثة والرابعة، إضافة إلى 7 مصابين بحروق من الدرجة الثالثة أغلبهم عمال يعملون في معمل البركة لتصنيع الدهانات في ريف القامشلي.

وبينت مصادر محلية لمراسلة سانا أن الانفجار ناجم عن ماس كهربائي.

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