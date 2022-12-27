بوتين وباشينيان يبحثان التسوية في إقليم قره باغ

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان تنفيذ اتفاقيات التسوية في إقليم قره باغ، والعلاقات الأرمينية الأذربيجانية.

ونقلت وكالة تاس عن بوتين قوله خلال لقائه باشينيان في مدينة سان بطرسبورغ: “بدأنا في الحديث عن القضية الرئيسية، وهي تسوية الوضع في جنوب القوقاز ككل، والعلاقات الأرمينية الأذربيجانية، وكل ما يتعلق بإقليم قره باغ”، مشيراً إلى أنه جرت محادثة ثلاثية مع باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عشية قمة رابطة الدول المستقلة.

وأشار بوتين في سياق آخر إلى اجتماع للجنة الحكومية الدولية الروسية الأرمينية الذي تم عقده مؤخرا، حيث تمت الإشارة الى أن الوضع في المجال الاقتصادي بين البلدين يتطور بشكل إيجابي، وعلى مدى الأشهر العشرة الأخيرة كانت زيادة حجم التجارة بنسبة 73 بالمئة.

كما أجرى الرئيس الروسي مباحثات مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وذلك في إطار القمة غير الرسمية التي عقدت على مدار يومين لزعماء بلدان رابطة الدول المستقلة في مدينة سان بطرسبورغ غرب روسيا.

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