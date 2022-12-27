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إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اعتداء للاحتلال جنوب الخليل

2022-12-27

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم بينهم طلاب خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في المنطقة الجنوبية من الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة طلعة أبو حديد ومفترق طارق بن زياد جنوب الخليل، واعتدت بقنابل الغاز السام على الفلسطينيين بينهم عدد من الفتية وطلاب المدارس، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

وكان عشرات الفلسطينيين أصيبوا أمس جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في قرية حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية.

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