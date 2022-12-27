الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً لرصد الأرض بنجاح

بكين-سانا

أطلقت الصين إلى الفضاء اليوم قمراً صناعياً جديداً لرصد الأرض، وذلك من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمال البلاد.

ووفق وكالة شينخوا فقد أُطلق القمر الصناعي (قاوفن1104) على متن صاروخ حامل من طراز “لونغ مارش 4 بي”، ودخل إلى المدار المخطط له بنجاح.

وسيُستخدم القمر الصناعي لرصد الأرض في مجالات متنوعة، من بينها إجراء مسح لموارد الأراضي والتخطيط الحضري وتصميم شبكة الطرق وتقدير غلة المحاصيل والإغاثة في حالات الكوارث.

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