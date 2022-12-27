قناة الثقافة الروسية تبدأ عرض الفيلم الوثائقي (على خطى الحكماء السوريين)

موسكو-سانا

بدأ عرض الفيلم الوثائقي”على خطى الحكماء السوريين” وذلك على قناة “الثقافة” التلفزيونية التابعة للشركة الحكومية للبث التلفزيوني والإذاعي لعموم روسيا الاتحادية.

المدير العام لقناة الثقافة الروسية سيرغي شوماكوف أكد في تصريح لمراسل سانا أن القناة التي بدأت عرض الفيلم الوثائقي يوم أمس مستمرة بالعرض حتى الـ 31 من الشهر الحالي، بهدف تعريف الشعب الروسي بعمق وعراقة الحضارة السورية.

ويعرض الفيلم على شكل حلقات تضمنت الحلقة الأولى منه مشاهد ولقاءات من بينها لقاء مع وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح للتعريف بالإرث التاريخي المادي والثقافي والروحي لسورية، والذي تزخر به الأرض السورية أكثر من أي مكان آخر في العالم.

وتناولت هذه الحلقة مشكلة التعدي على الكنوز التاريخية من قبل اللصوص وتجار القطع الأثرية وما خلفه الإرهاب من دمار وخراب لهذا الإرث، منوهة بأهمية صيانة وحراسة المواقع الأثرية والعمل على ترميم ما دمر منها للحفاظ عليه للأجيال القادمة.

وأكد المتحدثون خلال اللقاءات أن الإرث التاريخي المادي والثقافي والروحي لسورية يشير إلى أنها ليست مهد الحضارة الإنسانية فحسب بل هي منطلق الأديان السماوية إلى العالم.

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