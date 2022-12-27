وكالة الطاقة الدولية: شتاء العام القادم سيكون أصعب على أوروبا

فيينا-سانا

توقع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن تعيش الدول الأوروبية شتاء صعباً في عام 2023، في ظل غياب أو نقص إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا.

ونقلت وكالة تاس عن بيرول قوله في حديث تلفزيوني اليوم: إن “المخاطر بالنسبة لأوروبا في الشتاء الحالي أقل، حيث إن مرافق تخزين الغاز الأوروبية ممتلئة بنسبة 90 بالمئة، وإذا لم يحدث شيء غير متوقع ولم يكن هذا الشتاء بارداً وطويلاً فإن أوروبا ستتجاوزه، ولكن في الفترة من شباط إلى آذار 2023 ستنخفض المخزونات في مرافق التخزين إلى 30 بالمئة، وسيكون من الصعب جداً زيادتها إلى 80 أو 90 بالمئة بحلول الشتاء المقبل”.

وأضاف بيرول: إن “شتاء العام المقبل سيكون صعباً بسبب النقص أو الغياب التام للغاز الروسي، ولا تزال أوروبا تتلقى الغاز الروسي هذا العام ومن المرجح ألا يكون متاحاً في المستقبل”.

ولم يستبعد بيرول حدوث انخفاض في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العام 2023 وقيام الصين بشراء كمياته الرئيسية، وقال: إن “واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال تراجعت هذا العام لكنها ستزداد في المستقبل، وستشتري الصين الجزء الأكبر من الغاز الطبيعي المسال ولن يتبقى سوى القليل لأوروبا”.

وسبق أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن أوروبا قد تواجه عجزاً بمقدار 30 مليار متر مكعب من الغاز في العام 2023، وذلك في ظل قيام روسيا بتخفيض كميات الغاز المصدرة للدول الأوروبية رداً على العقوبات التي فرضتها هذه الدول على موسكو في أعقاب عمليتها العسكرية الخاصة لحماية دونباس.

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