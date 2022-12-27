مستوطنون يستولون على أراض في سلوان بالقدس

القدس المحتلة-سانا

استولى مستوطنون إسرائيليون اليوم على مساحات من أراضي الفلسطينيين في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا حي وادي حلوة في البلدة، واستولوا على خمسة دونمات في منطقة العين بحماية قوات الاحتلال التي اعتقلت ثلاثة شبان فلسطينيين أثناء محاولتهم التصدي للمستوطنين ومنعهم من الاستيلاء على الأرض.

وتتعرض بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى لاعتداءات متواصلة من قوات الاحتلال ومستوطنيه بهدف تنفيذ مخططاته لتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم لتهويد المسجد ومحيطه.

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