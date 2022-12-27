الشرطة البرازيلية تكتشف وتفكك عدداً من العبوات الناسفة

برازيليا-سانا

أعلنت الشرطة البرازيلية اكتشاف وإبطال مفعول سلسلة من العبوات الناسفة تم العثور عليها في ضواحي العاصمة برازيليا، وذلك قبل أيام من مراسم تنصيب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيساً جديداً للبلاد.

ونقلت سبوتنيك عن مصادر في الشرطة قولها: إن العملية نفذت غداة إلقاء القبض على شخص وضع عبوة ناسفة بالقرب من مطار العاصمة البرازيلية قبل أن يعترف خلال استجوابه بأن هدفه كان بث الفوضى للحيلولة دون تنصيب الرئيس الجديد في مطلع كانون الثاني المقبل.

وأشارت المصادر إلى أنه وعلى إثر اتصال مجهول تم اكتشاف المتفجرات بالقرب من مدينة غاما الواقعة على بعد نحو 30 كم من وسط برازيليا، حيث قام فريق نزع الألغام التابع لكتيبة العمليات الخاصة بتعطيل الأجهزة في مكان الحادث باستخدام تفجيرات متحكم بها.

بدورها ذكرت وسائل إعلام محلية أن العبوات كانت بنحو 40 كغ من المتفجرات، كما عثرت السلطات في مكان الحادث أيضا على عدة سترات واقية من الرصاص.

وتأتي العملية بعد أيام من اعتقال رجل أعمال اعترف بزرع قنبلة داخل شاحنة صهريج كيروسين تم إبطال مفعولها من قبل السلطات بعد أن أبلغ السائق الشرطة بوجود طرد مشبوه في الشاحنة.

واعترف رجل الأعمال المقبوض عليه والذي تم ضبط أسلحة ومتفجرات في منزله بأنه صنع العبوة الناسفة، ووضعها في الشاحنة في خطوة “كان قد خطط لها برفقة مجموعة من اليمين المتطرف”.

وسيتولى الرئيس المنتخب لولا دا سيلفا منصبه الأحد المقبل في حدث ضخم يحضره ما لا يقل عن 17 رئيس دولة وحكومة.

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