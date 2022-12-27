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الصين ترفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا على القادمين من الخارج

2022-12-27

بكين-سانا

أعلنت الصين اليوم أنها ستلغي اختبارات الحمض النووي المتعلقة بفيروس كورونا للقادمين من الخارج، اعتباراً من الثامن من كانون الثاني المقبل.

ونقلت وكالة شينخوا عن وزارة الخارجية الصينية قولها في بيان: إنه “من الأفضل للمسافرين القادمين إلى الصين إجراء اختبار الحمض النووي في غضون 48 ساعة قبل مغادرتهم، وينصح الأشخاص الذين تأتي نتائجهم للاختبار إيجابية بتأجيل رحلاتهم حتى تكون نتائجهم للاختبار سلبية”.

ووفقا للبيان فإن الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الحمى أو كانوا في حالة صحية غير طبيعية سيتلقون اختبار المستضدات في الجمارك، مضيفاً: إنه سيتم نصحهم بالعزل الذاتي في المنزل حتى الشفاء أو العلاج في المستشفى حسب ظروفهم الصحية.

وأشار البيان إلى أنه ليس من الضروري للمسافرين التقدم بطلب للحصول على رمز صحي من البعثات الدبلوماسية والقنصليات الصينية، وسيعلنون عن حالتهم الصحية من خلال ملء نموذج الإعلان الصحي لدى البطاقات الجمركية الصينية.

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