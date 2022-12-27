امتداد المظاهرات ضد ميليشيا (قسد) إلى ريف الحسكة الجنوبي

الحسكة-سانا

اتسعت رقعة المظاهرات الاحتجاجية المطالبة بطرد ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي لتصل إلى ريف الحسكة الجنوبي.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن المظاهرات المتواصلة منذ أسبوع بريف ديرالزور الغربي امتدت لتصل إلى ريف الحسكة الجنوبي، حيث خرج أهالي قرية العطالة صباح اليوم بمظاهرة احتجاجية للمطالبة بطرد ميليشيا “قسد” التي أمعنت في ممارساتها الإجرامية، وقوات الاحتلال الأمريكي المتواجدة في مناطقهم.

وأشارت المصادر إلى أن أهالي قرية العطالة جنوب الحسكة قاموا بقطع الطريق الواصل بين الحسكة والشدادي وأوتستراد الحسكة ديرالزور “الخرافي” بالإطارات المشتعلة، وسط حالة من الغضب الشعبي ضد ممارسات تلك الميليشيا التي تنفذ مخططات الاحتلال الأمريكي.

ويواصل أهالي قرى ريف دير الزور الغربي منذ أسبوع احتجاجاتهم ضد ميليشيا “قسد”، مجددين مطالبهم بطرد هذه الميليشيا وقوات الاحتلال الأمريكي من مناطقهم ومحاسبة قادة الميليشيا، وذلك على خلفية ارتكابهم الجرائم ونهب الثروات الوطنية وتقديمها للاحتلال الأمريكي.

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