بيسكوف: قضية تنفيذ صفقة الحبوب لم تحل بالكامل

موسكو- سانا

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن مشكلة تنفيذ صفقة الحبوب لم يتم حلها بالكامل، ولكن هناك إنجازات كبيرة.

ونقلت نوفوستي عن بيسكوف قوله: “حتى الآن لم يتم حل المشكلة بشكل كامل على الرغم من وجود إنجاز كبير لكن لا يزال هناك شيء يجب القيام به” مضيفاً إن موسكو وأنقرة والأمم المتحدة يبذلون جهوداً كبيرة.

وأعلنت روسيا مراراً وتكراراً أن البلدان المحتاجة تتلقى كمية صغيرة من الحبوب فضلاً عن مشكلات توريد الأسمدة الروسية إلى السوق العالمية.

وكانت روسيا وأوكرانيا وتركيا وقعت في الـ 22 من تموز الماضي على مبادرة بوساطة الأمم المتحدة لتوفير ممر بحري إنساني لسفن صادرات الأغذية والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود إلا أن موسكو قررت تعليق مشاركتها في هذه الصفقة رداً على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي الذي يشارك في ضمان ممر آمن للحبوب.

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