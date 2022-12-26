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821 خرقاً جديداً لقوى العدوان السعودي في الحديدة اليمنية

2022-12-26

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 128 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصدر غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله اليوم إن الخروقات تضمنت 6 غارات لطيران تجسسي على الجبلية وحيس وتحليق 8 طائرات تجسسية في أجوائهما إضافة الى 33 خرقا بقصف مدفعي و80 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد فى الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى إتفاق وقف إطلاق النار فى محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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