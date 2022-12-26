طقس الثلاثاء.. الحرارة أدنى من معدلاتها وتحذير من تشكل الضباب في المناطق الداخلية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غدا غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر، حيث تضعف الفعالية الجوية خلال ساعات المساء والليل، ويكون الجو باردا ليلا ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في المناطق الداخلية.

وتكون الرياح شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…