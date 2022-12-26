الخارجية الصينية: طهران تبدي صدقاً في المفاوضات حول الاتفاق النووي

بكين-سانا

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ جميع الأطراف إلى الالتزام بالحوار والتفاوض وتكثيف الجهود الدبلوماسية، لإعادة وضع تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني على المسار الصحيح.

ونقلت وكالة شينخوا عن ماو قولها في تصريح اليوم: إن “المفاوضات المتعلقة باستئناف تنفيذ الاتفاق في مرحلتها النهائية، وعلى الرغم من الآفاق المعقدة والصعبة التي تواجه المحادثات لا يزال هناك أمل في التوصل إلى اتفاق”، مشددة على أن إيران “تبدي دائماً صدقاً في السعي إلى اتفاق، وبالتالي فالأطراف المعنية بحاجة إلى العمل في الاتجاه نفسه واتخاذ القرار الصحيح والسير بخطوات إيجابية وبناءة للأمام، وتجنب ربط القضية النووية الإيرانية بقضايا أخرى، ومساعدة المفاوضات في التوصل إلى نتيجة في وقت مبكر”.

وأكدت ماو أن الصين ستواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية للسعي من أجل التسوية السياسية والدبلوماسية للقضية النووية الإيرانية وحماية النظام الدولي للحد من الانتشار النووي والحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

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