بوشكوف: محاولات إدارة بايدن استنزاف روسيا لن تحقق أهدافها

موسكو-سانا

أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحاول استنزاف روسيا جيوسياسيا وتكنولوجيا بمختلف الوسائل والطرق، ولكنها لن تحقق أهدافها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوشكوف قوله في قناته على موقع تلغرام اليوم: “في الولايات المتحدة يدرك العديد من المراقبين حتى المدونون أنه لا يمكن هزيمة روسيا، لكن أصواتهم لا تؤثر في سياسة إدارة بايدن التي يتمثل هدفها في استنزاف روسيا على المدى الطويل من الناحية الجيوسياسية والتكنولوجية”.

وأشار بوشكوف إلى أن “سياسة واشنطن لا تتأثر بأولئك الذين يفهمون عدم جدوى مثل هذه الأهداف”، لافتاً إلى أن العديد من وسائل الإعلام والسياسيين الأمريكيين أكدوا أن هذا النهج يمكن أن يضر بالولايات المتحدة، لكن هذا لم يغير سياسة البيت الأبيض تجاه روسيا.

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