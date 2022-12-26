إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء للاحتلال في قرية حوسان غرب بيت لحم

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في قرية حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت المنازل واعتدت بالضرب على مسن، ما أدى إلى إصابته بكسور ثم أطلقت وابلاً من قنابل الغاز السام على الفلسطينيين، ما تسبب بإصابة العشرات بحالات اختناق.

ومن جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال منطقة شوشحله غرب بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وهدمت سقف منزل أثري يتجاوز عمره الـ70 عاماً ومساحته 140 متراً مربعاً يعود لعائلة فلسطينية.

وكان عشرات الفلسطينيين أصيبوا أمس، واعتقل آخرون جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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