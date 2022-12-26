الأمن الروسي يقضي على مجموعة تخريبية أوكرانية حاولت التسلل إلى داخل روسيا

موسكو-سانا

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي تصفية مجموعة تخريبية أوكرانية حاولت التسلل إلى الأراضي الروسية عبر الحدود.

وقالت الهيئة في بيان اليوم: “إن قوات الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة الحدود قامت بتصفية مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، حيث وقع اشتباك مسلح معها، أسفر عن مقتل أربعة مسلحين حاولوا اختراق أراضي منطقة بريانسك الروسية من أوكرانيا”.

وأوضحت الهيئة أنه تمت مصادرة أسلحة المجموعة التخريبية، وشملت رشاشات ألمانية وذخيرة وأجهزة اتصال وأدوات لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية وأربع عبوات ناسفة بزنة نحو 40 كيلوغراماً من مادة تي إن تي.

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