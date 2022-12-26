مقتل 17 شخصاً في هجوم مسلح جنوب شرق نيجيريا

أبوجا-سانا

قتل 17 شخصاً في هجوم شنه إرهابيون من جماعة بوكو حرام المتطرفة على قرية جنوب شرق نيجيريا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر محلية قولها اليوم: إن “مسلحين من الجماعة المتطرفة هاجموا رعاة، وهم يحرسون ماشيتهم في مراع قرب قرية عيرمن بمقاطعة مافا بولاية بورنو”، مشيرة إلى أن 17 راعياً قتلوا خلال الهجوم، كما سرقت أعداد من رؤوس الماشية.

وتشهد نيجيريا أعمال عنف وهجمات إرهابية، حيث أعلنت السلطات في الـ16 من الشهر الماضي مقتل 12 شخصاً على الأقل بهجوم مسلح على قرية مايكاتاكو في ولاية بلاتو شمال البلاد.

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