القوات الروسية تدمر ورشة صيانة أسلحة أوكرانية في كراماتورسك بداخلها راجمتان أمريكيتان

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير ورشة إصلاح أسلحة للقوات الأوكرانية في مدينة كراماتورسك، ما أدى إلى تدمير راجمتين من طراز (هيمارس)، ومدفع هاوتزر (ام 777) أمريكي الصنع.

وقال المتحدث باسم الوزارة الفريق إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم: إن القوات الروسية شنت ضربات بالمدفعية على وحدات للقوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك الجنوبي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 40 جندياً، وتدمير عربتين قتاليتين وثلاث شاحنات.

وأضاف كوناشينكوف: إن القوات الروسية استهدفت نقاط الانتشار المؤقت للواء 72 الميكانيكي للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما قصفت موقع قيادة لواء الهجوم رقم 80 المحمول جواً التابع لهذه القوات، وقضت على نحو 20 جندياً أوكرانياً ودمرت مركبتين.

وعلى اتجاه كراسني ليمان أوضح كوناشينكوف أن نيران المدفعية الروسية ألحقت الهزيمة بالوحدات الأوكرانية في مناطق ميكيفكا ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك تيرني وتورسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة إلى ذلك تم تدمير مجموعة استطلاع أوكرانية وطاقم قذائف الهاون في مناطق ستيلماخوفكا وتشرفونايا ديبروفا في لوغانسك، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 30 قتيلا مع تدمير مدرعتين قتاليتين وشاحنتين.

ولفت كوناشينكوف إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت سبع طائرات مسيرة أوكرانية في يوم واحد، كما اعترضت قذيفتين صاروخيتين من نظام هيمارس وصاروخين مضادين للرادار من طراز هارم في جمهورية دونيتسك.

وأكد كوناشينكوف أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة تم تدمير 352 طائرة مقاتلة، و192 مروحية، و2731 طائرة دون طيار، و399 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7249 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و944 راجمة صواريخ و3719 مدفع ميدان وهاون، و7765 مركبة عسكرية خاصة.

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