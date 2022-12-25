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إصابة سيدة فلسطينية جراء اعتداء مستوطن عليها في القدس

2022-12-25

القدس المحتلة – سانا

أصيبت سيدة فلسطينية مساء اليوم جراء اعتداء مستوطن إسرائيلي عليها في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن مستوطنا اعتدى على سيدة في حي وادي الجوز بالضرب، ما أدى إلى إصابتها بجروح.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية رمانة غرب مدينة جنين ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في وقت سابق اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

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