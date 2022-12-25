الأمن الإيراني يقبض على 7 من مثيري الشغب المرتبطين ببريطانيا

طهران- سانا

أعلن الحرس الثوري الإيراني إلقاء القبض على شبكة إرهابية عميلة لبريطانيا، متورطة في إثارة أعمال الشغب الأخيرة داخل البلاد.

وقالت العلاقات العامة في الحرس الثوري بمحافظة كرمان في بيان اليوم .. “بعد جهود استخباراتية دقيقة من قبل استخبارات الحرس الثوري في محافظة كرمان، تم الكشف عن تحركات 7 أشخاص تورطوا في إثارة الشغب والاضطرابات وإلقاء القبض عليهم” مشيرة إلى أنهم تابعون لشبكة “زاكرس” التي يديرها مباشرة عناصر من بريطانيا.

ولفت البيان إلى أن من بين هؤلاء المعتقلين أشخاص يحملون جنسية مزدوجة كانوا بصدد الهروب من إيران مشددا على أن الاستخبارات التابعة للحرس الثوري ماضية في جهودها للكشف عن سائر العناصر المحلية والخارجية المرتبطة بهذه الشبكة.

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