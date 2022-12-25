طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض والجو غائم جزئياً إلى غائم ماطر

دمشق- سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً وثلجية فوق المرتفعات الجبلية العالية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة تنشط أحياناً وجنوبية شرقية مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والجزيرة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق 11 / 5

المنطقة الجنوبية 12 / 6

المرتفعات الجبلية 7 / 1

المنطقة الوسطى 10 / 5

المنطقة الساحلية 17 / 10

المنطقة الشمالية 10 / 5

منطقة الجزيرة 15 / 6

المنطقة الشرقية 17 / 7

منطقة البادية 13 / 6

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