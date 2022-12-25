إضاءة شجرة الميلاد في دير الزور احتفاء بأعياد الميلاد ورأس السنة

دير الزور-سانا

احتفاء بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة أقامت محافظة دير الزور بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة المحافظة وعدد من الجمعيات الأهلية احتفالية في حديقة النبلاء بمدينة دير الزور تم خلالها إضاءة شجرة الميلاد وإطلاق ألعاب نارية وأضواء وأغاني أعياد الميلاد وتوزيع هدايا للأطفال وفقرات فنية.

وأشارت عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور المهندسة مرام العسكر في تصريح لمراسل سانا إلى أن إضاءة شجرة الميلاد في دير الزور التي عانت من الإرهاب والحصار لسنوات طويلة هي تأكيد على تعزيز أواصر المحبة والأخوة بين أبناء المجتمع السوري ورسم الفرح والابتسامة على وجوه الأطفال وإعادة الألق إلى عروس الفرات.

بدوره أكد رئيس غرفة الصناعة والتجارة لؤي محيمد أن الاحتفالية تجسد حقيقة سورية وشعبها الذي كان وما زال وسيبقى أسرة واحدة مشيرا إلى أن تضحيات رجال الجيش العربي السوري أعادت الأمن والأمان وأتاحت الفرصة أمام أبناء الوطن للاحتفال بمناسباته وأعياده.

إبراهيم ضللي