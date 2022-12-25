من أجواء عيد الميلاد في دمشق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفياني: سورية تعرضت لأبشع أنواع الإرهاب والتخريب لكنها صمدت ولم تستسلم
2022-12-25
وفد إعلامي سوري يبحث مع إدارة التلفزيون الإيراني تعزيز التعاون الإعلامي والتقني
2022-12-25
خلال قداس الميلاد في القاهرة.. المطران كوسا: سورية ستبقى مشعل السلام والمحبة- فيديو
2022-12-25
السفير عبيد يعرض لوفد من اتحاد (فياراب أمريكا) آخر التطورات في سورية والمنطقة
2022-12-25
بشور يدعو لتشكيل لجان والقيام بحملة عالمية لإسقاط الحصار المفروض على سورية
2022-12-24
مباحثات سورية إيرانية للتعاون في مجال الإنتاج الدرامي والسينمائي وتبادل الخبرات الإعلامية
2022-12-24
نائبتان في الكونغرس الأمريكي: البنتاغون أخفى عدد الضحايا المدنيين جراء قصفه مناطق في سورية
2022-12-24
محليات
الرئيس الأسد يهنئ أبناء الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد
2022-12-25
التجارة الداخلية: العمل على إدراج مادة المتة على البطاقة الإلكترونية
2022-12-25
الإدارة المحلية والبيئة: 135 منشأة صناعية وحرفية بالخدمة خلال 2022
2022-12-25
تواصل الاحتجاجات غرب دير الزور… الأهالي يطالبون بطرد ميليشيا (قسد) وقوات الاحتلال الأمريكي
2022-12-25
مصدر ميداني لـ سانا: ازدياد معدل الجريمة ضد أهالي المناطق التي تحتلها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها
2022-12-25
جمعية كفربهم الخيرية تطلق مبادرة عيد الميلاد دعما للأسر الأكثر احتياجاً
2022-12-25
20228 خدمة قدمتها الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان بحمص لغاية الـ 21 من الشهر الجاري
2022-12-25
رياضة
الفرنسي ماتويدي يعلن اعتزال كرة القدم
2022-12-24
ارتفاع القيمة السوقية لمنتخب المغرب عقب التألق في مونديال 2022
2022-12-23
منتخب سورية لكرة القدم للرجال يخسر أمام نظيره العماني ودياً
2022-12-23
مبابي يستعيد صدارة أغلى لاعبي العالم
2022-12-23
صباهي يتوج بذهبية وفضية في البطولة العربية للدراجات
2022-12-23
الفيفا يتوج ريتشارليسون بجائزة أجمل هدف في المونديال
2022-12-23
مانشستر سيتي يتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنكليزية
2022-12-23
اقتصاد
توزيع منحة بذار قمح وسماد للمزارعين في 19 قرية بالسويداء
2022-12-25
سيلوانوف: روسيا لن تورد النفط بالأسعار المحددة من قبل الغرب
2022-12-25
نوفاك: لا يمكن للعالم الاستغناء عنه موارد الطاقة الروسية
2022-12-24
منح إجازة استثمار لمشروع (إنتاج النشاء من القمح) ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات
2022-12-24
بيلاروس تسجل حجم صادرات قياسياً إلى روسيا
2022-12-24
الذهب يرتفع في السوق المحلية 4 آلاف ليرة سورية
2022-12-24
سعر نفط برنت يتخطى 84 دولاراً للبرميل
2022-12-24
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الشريط الإخباري
الرئيس الأسد يهنئ أبناء الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد
تواصل الاحتجاجات غرب دير الزور… الأهالي يطالبون بطرد ميليشيا (قسد) وقوات الاحتلال الأمريكي
مصدر ميداني لـ سانا: ازدياد معدل الجريمة ضد أهالي المناطق التي تحتلها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها
خلال قداس الميلاد في القاهرة.. المطران كوسا: سورية ستبقى مشعل السلام والمحبة- فيديو
السفير عبيد يعرض لوفد من اتحاد (فياراب أمريكا) آخر التطورات في سورية والمنطقة
الحرارة حول معدلاتها وهطولات مطرية غزيرة متوقعة في أغلب المناطق
الطوائف المسيحية تحتفل بالميلاد المجيد… عيد الحياة والأمل والسلام والأخوة -فيديو
احتفالاً بالميلاد المجيد.. قداسان في المطرانية المارونية وكنيسة السيدة فاطمة للسريان الكاثوليك – فيديو
من أجواء عيد الميلاد في دمشق
2022-12-25
تصوير: هاني الأعرج
من أجواء عيد الميلاد في دمشق
2022-12-25
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كيرينكو: سكان روسيا من قوميات وأديان مختلفة يدافعون عنها وهذا ضمان نصرها
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