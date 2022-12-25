كيرينكو: سكان روسيا من قوميات وأديان مختلفة يدافعون عنها وهذا ضمان نصرها

موسكو-سانا

أكد النائب الأول لرئيس إدارة الرئيس الروسي سيرغي كيرينكو أن سكان الاتحاد الروسي من القوميات والديانات المختلفة هم الآن في نفس الخندق الذي يدافعون من خلاله عن وطنهم المشترك روسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن كيرينكو قوله خلال زيارته جامعة القوات الخاصة الروسية في غودرميس بجمهورية الشيشان الروسية: “إن الشيء الأهم هو أن الناس اليوم من قوميات مختلفة وديانات مختلفة من بلدنا الكبير هم في نفس الخندق يدافعون عن وطن واحد هو روسيا، أناس من ديانات مختلفة بلغات مختلفة لكن صلاتهم من أجل نفس الشيء، وهو انتصار مشترك عظيم واحد”.

وأضاف كيرينكو: “هذا هو الضمان بأننا سننتصر”، مشيراً إلى أن جامعة القوات الخاصة الروسية تقدم نظام تدريب عالي الجودة واحترافياً للغاية ومنظماً بشكل جيد.

بدوره أشار رئيس الشيشان رمضان قديروف إلى أن مركز التدريب في الجامعة يخرج رجالاً حقيقيين من المتطوعين، مبيناً أنه يتم حالياً تدريب نحو 100 متطوع من الاتحاد الروسي للفنون القتالية.

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