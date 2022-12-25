الرئيس الأسد يهنئ أبناء الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد

بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس غبطة البطريرك يوحنا العاشر
قداسة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني
بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك البطريرك يوسف العبسي
رئيس أساقفة دمشق للسريان الكاثوليك المطران مار يوحنا جهاد بطاح
رئيس أساقفة دمشق للأرمن الكاثوليك المطران جوزيف أرناؤوطي
رئيس السينودوس الإنجيلي في سورية ولبنان والرئيس الروحي للكنيسة الإنجيلية المشيخية الوطنية بدمشق القس بطرس زاعور
رئيس أساقفة أبرشية دمشق المارونية المطران سمير نصار
رئيس طائفة اللاتين بدمشق الأب فراس لطفي
نائب رئيس الطائفة الكلدانية في سورية المونسنيور أنطوان غزي