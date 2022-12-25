الاحتلال يهدم قرية العراقيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 للمرة الـ 211

القدس المحتلة-سانا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرية العراقيب في منطقة النقب بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 للمرة الـ 211.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعدد من الجرافات، وهدمت خيام الفلسطينيين للمرة الـ15 منذ مطلع العام الجاري بعد أن هدمتها 14 مرة في العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال هدمت القرية للمرة الـ210 في الخامس من كانون الأول الجاري، بينما هدمتها أول مرة في الـ27 من تموز عام 2010.

ويعيد أهالي العراقيب البالغ عددهم 800 نسمة كل مرة نصب خيامهم من جديد باستخدام الأخشاب وأغطية النايلون، وذلك تصدياً لمخططات الاحتلال الرامية إلى اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

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