تواصل الاحتجاجات غرب دير الزور… الأهالي يطالبون بطرد ميليشيا (قسد) وقوات الاحتلال الأمريكي

دير الزور-سانا

تواصلت احتجاجات الأهالي بريف دير الزور الغربي لليوم الخامس على التوالي ضد ممارسات ميليشيا (قسد) المرتبطة بالاحتلال الأمريكي.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن “أهالي بلدات الهرموشية وحمار العلي والكسرة ومحيميدة خرجوا اليوم بمظاهرات قطعوا خلالها الطرقات بالإطارات المشتعلة، ورددوا هتافات وشعارات تطالب بخروج ميليشيا (قسد) والاحتلال الأمريكي من منطقة الجزيرة”.

وطالب المتظاهرون بمحاسبة ما يسمى (قائد مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل) التابع للميليشيا، وذلك على خلفية ارتكاب عدد من أقاربه ومرافقيه جريمة اغتصاب، وقتل امرأتين نازحتين في منطقة الصور قبل أيام، وإطلاق النار على المتظاهرين ما تسبب بمقتل أحدهم.

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